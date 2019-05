Mollema nadert het kruispunt van zijn carrière

Bauke Mollema Ⓒ BSR Agency

COURMAYEUR - Zijn ploegleider Kim Andersen gaf het op de eerste rustdag van de Giro d’Italia al fijntjes aan. Bauke Mollema nadert langzamerhand het kruispunt in zijn wielercarrière waarop hij een keuze moet maken. Of, een keuze; volgens Andersen dwingen de resultaten de Groningse kopman van Trek-Segafredo slechts in één richting; die van avonturier voor wie ritzeges in grote ronden het ultieme doel moeten zijn.