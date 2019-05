Scheidsrechter die scoort: ’Kan wel door de grond zakken’

Het was een surrealistisch tafereel in Harkema: een geblokt schot dat naar de zijkant afketst, de bal die opnieuw wordt ingebracht en door de scheidsrechter in de goal wordt geduwd. „Ik kan me goed voorstellen dat het lijkt alsof ik de bal schop”, zegt Paarhuis tegen Omroep Fryslan. „Maar ik wilde mijn been optrekken.”

Voor je het wist, lag de bal in de goal. „Dan kun je wel door de grond zakken.”

Dat een speler van de thuisploeg de bal nog uit de doelmond haalde, maakte niets uit. Na enig moment van aarzelen wees Paarhuis naar de stip.

Bekijk hier de treffer. Tekst loopt verder.

„Zo wil je niet in het nieuws komen”, analyseert de leidsman nu. „Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, en ik hoop het ook nooit weer mee te maken. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden.”

De spelers van Harkemase Boys protesteerden nog hevig. „Sommigen wilden een scheidsrechtersbal. In alle rust heb ik ze de regels uitgelegd. De scheidsrechter is als een cornervlag, een dood spelelement. Ik kon er niets anders van maken.” Hij heeft wel zijn excuses aangeboden, vertelt Paarhuis tegen de Friese tv-zender. „De spelers reageerden sportief. Ze hadden door dat het niet opzettelijk was. Toen was het ook klaar.”