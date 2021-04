Wielrennen

Twijfel slaat toe bij Chris Froome

Als 93e eindigde Chris Froome in de Ronde van de Alpen. Zijn belangrijkste wapenfeit: een ontsnapping in de laatste etappe in Italië. En dus twijfelt de viervoudige Tourwinnaar. In ieder geval aan zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.