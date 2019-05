Haase opent op vernieuwd complex Roland Garros

Haase speelt de vierde partij op Court 1, waar de Hagenaar slechte herinneringen aan bewaart. Vorig jaar verloor hij op die baan in de openingsronde in vijf sets van David Goffin.

In het verleden troffen Haase en Kohlschreiber elkaar drie keer. Alleen de eerste ontmoeting, in 2012 in Kitzbühel, werd gewonnen door Haase.

Het complex van Roland Garros heeft een flinke metamorfose ondergaan en het centercourt, Court Philippe Chatrier, is volledig op de schop gegaan. Angelique Kerber heeft de eer om de eerste officiële wedstrijd op de hoofdbaan te spelen. De als vijfde geplaatste Duitse neemt het op tegen de Russin Anastasia Potapova.

Ook Roger Federer komt in actie op Court Philippe Chatrier. De Zwitser, die de afgelopen drie edities miste, begint tegen de Italiaan Lorenzo Sonego.