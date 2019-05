Het bizarre minuutje van Maatsen

Darren Maatsen in een kopduel met Jaroslav Navratil van Go Ahead Eagles. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij had de held van de avond kunnen worden, maar werd de schlemiel. Darren Maatsen, eindelijk weer eens in de basis, had RKC Waalwijk voor het tweede finaleduel tegen Go Ahead Eagles een florissantere uitgangspositie kunnen verzorgen. Maar goed, het kan na de 0-0 nog alle kanten op in Deventer.