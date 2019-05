Foto’s: Laatste optreden Robben ooit?

Robert Lewandowski bracht Bayern na een half uur aan de leiding met een bekeken kopbal en Kingsley Coman besliste het duel in de 78e minuut. Vijf minuten voor tijd maakte Lewandowski er met een wippertje met links ook nog 3-0 van. Dat was voor de Poolse spits al zijn zesde doelpunt in de finale van de beker. Lewandowski begon op vier en deelde daarmee het record met Uwe Seeler en Gerd Müller.

Robben wilde in stijl afscheid nemen met een doelpunt, maar tot hetzelfde scenario als in de kampioenwedstrijd kwam het niet. Vorige week zaterdag won Bayern met 5-1 van Eintracht Frankfurt en Robben en Ribéry, die de club beiden verlaten, kwamen tot scoren. In de slotfase was Robben nog wel een aantal maal kansrijk, maar tot zijn eigen frustratie kwam het niet tot een goal.

Bekijk ook: Robben neemt met bekerwinst passend afscheid van Bayern

Bayern nam revanche voor de verloren bekerfinale van vorig jaar, toen Eintracht Frankfurt met 3-1 te sterk was. Toen werkte de huidige Bayern-trainer Niko Kovac nog voor Frankfurt.

Het is voor Bayern de twaalfde ’dubbel’ in de historie. Bayern won de DFB Pokal voor de 19e keer, in 23 gespeelde finales.

Het is nog onduidelijk wat Robben (35) nu gaat doen. Hij heeft nog geen keuze gemaakt tussen stoppen of verdergaan bij een andere club.

Bekijk hieronder de mooiste beelden van het laatste optreden van Arjen Robben namens Bayern München:

