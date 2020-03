’Gelukkig hoef ik die lastige knopen niet door te hakken’

Croon behoort tot het selecte gezelschap Nederlandse olympiërs dat wellicht garen spint bij ’Het Uitstel’. Eindelijk hersteld van een schouderblessure, waardoor hij het EK en de olympische play-offs tegen Pakistan miste, liep de balvirtuoos uit Leiderdorp afgelopen november een lelijke knieblessure op.

De kniekwetsuur hield de Bloemendaal-middenvelder opnieuw een paar maanden aan de kant. Het kostte hem de Pro League-wedstrijden tegen India, Spanje en Argentinië. De laatste weken trainde hij wel weer mee met Oranje en was een rentree in de maak. „Ik weet zeker dat ik deze zomer topfit zou zijn geweest voor de Spelen”, klinkt het stellig door de telefoon. Hij wil van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat het ’volkomen terecht is de Spelen zijn uitgesteld’. „Er zijn belangrijkere zaken dan sport.”

"Toch verwacht ik dat iedereen doortrekt tot volgende zomer"

Maar goed, tussen topfit zijn en in topvorm verkeren zit een wereld van verschil, beseft Croon. „Absoluut. Ik had de afgelopen duels met het Nederlands elftal, en de wedstrijden die we nu gespeeld zouden hebben, heel goed kunnen gebruiken. Om in het ritme te komen, om écht top te zijn. Want als je wil excelleren op de Spelen dan moet je echt top zijn. Wat dat betreft kan ik me nu veel beter voorbereiden op Tokio, dat ontken ik niet.”

Toch was hij het liefst deze zomer al naar Japan afgereisd. „Dat is heel dubbel, maar als sporter leef je nu eenmaal toe naar grote toernooien.” Dat geldt zeker voor zijn oudere ploeggenoten, een bataljon aan dertigers waarvan het gros niet nóg een olympische cyclus meemaakt. „Ik ben 21 en kan nog wel een paar keer naar de Spelen. Maar sommige jongens waren in hun achterhoofd wellicht al bezig met de laatste maanden van hun hockeycarrière. Toch verwacht ik dat iedereen doortrekt tot volgende zomer.”

Jorrit Croon: „Ik snap hartstikke goed dat het ongelooflijk lastig is om een nieuwe kalender te concretiseren, voor de totale sport. Er zijn zoveel zaken met elkaar verbonden.” Ⓒ ANP

Croon („Ik was wel blij dat het hoge woord over de Spelen eruit was”), zijn ploeggenoten én al die andere topsporters bevinden zich momenteel in een ’agenda-vacuüm’. Ze snakken naar nieuws. Naar nieuws dat hun meer duidelijkheid verschaft wanneer ze hun sport weer kunnen hervatten, wanneer er nieuwe schema’s kunnen worden gemaakt. Croon vult aan: „Wanneer en of de competitie nog wordt afgemaakt en op wat voor manier? Hoe zit het met de EHL en de Pro League? Zijn de Spelen in de lente of de zomer? En wat te doen met het EK, dat volgend jaar in Amsterdam op het programma staat?”

Croon benadrukt dat hij niet wil klagen over de huidige situatie. „Integendeel. Ik ben blij dat de Spelen niet helemaal zijn gecanceld”, meent hij. „En ik snap hartstikke goed dat het ongelooflijk lastig is om een nieuwe kalender te concretiseren, voor de totale sport. Er zijn zoveel zaken met elkaar verbonden. Ik vrees dat dit vanwege de complexiteit nog wel enige tijd zal duren.”

De Bloemendaler is ondertussen heel benieuwd hoe de hockeybond en zijn club de precaire kwestie rond de coaches gaan oplossen. „Wij krijgen komend seizoen een nieuwe coach, Rick Mathijssen. Rick is nu nog de assistent van bondscoach Max Caldas, die te kennen heeft gegeven na Tokio te zullen stoppen. Krijgt Rick nu een dubbelrol of gaat hij fulltime bij Bloemendaal aan de slag? Gaat Max eigenlijk wel door en zo niet: kan er dan op korte termijn een waardige vervanger worden gevonden? En onze huidige coach Michel van de Heuvel wordt genoemd als de nieuwe coach van België. Wat als de huidige coach nog een jaar doorgaat? Er moeten een paar lastige knopen worden doorgehakt. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen.”