Robben: ’Ik was helemaal gesloopt’

„Daar ik moest ik wel even van bijkomen, moet ik eerlijk zeggen”, aldus de 35-jarige Robben. „Zoiets vreet veel energie. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Ik was de eerste paar dagen, tot donderdag, helemaal gesloopt en leeg.”

Toch was hij zondag weer vol goede moed. „Op een gegeven moment vind je wel weer nieuwe energie en laad je je op voor een laatste, mooi finale.”

Robben mocht van trainer Niko Kovac in de 73e minuut invallen. „Ik had al geen rekening gehouden met een basisplaats. Vorige week was dat ook al niet zo, dus dan deze week ook niet. Maar vorige week vond ik belangrijker. Dat telde voor mij zwaarder. In eigen stadion wilde ik gewoon van het begin af aan op het veld staan. Vandaag was het prima. Ik heb geprobeerd er een mooie invalbeurt van te maken en volgens mij is dat aardig gelukt. Dit was een mooie afsluiting.”

De Groninger kwam bij een 1-0 voorsprong in veld. Uiteindelijk won Bayern met 3-0, door doelpunten van Robert Lewandowski (twee) en Kingsley Coman. „Maar we hadden ook met 4-0 kunnen winnen. De zege was in ieder geval verdiend.”

Op de vraag of Robben een nieuwe club gaat zoeken of stopt, kon hij nog steeds geen eenduidig antwoord geven, al lijkt het erop dat de dribbelaar nog wel even doorgaat. „Ik voel me nog zo goed en zo lekker. Ik heb er ook nog zoveel plezier in. Deze week ga ik de balans opmaken en kijken wat ik ga doen.”