Positie Toto Wolff bij Mercedes houdt gemoederen bezig

De Oostenrijker (48) is sinds januari eindverantwoordelijke bij de hoogste sporttak van Mercedes, dat sindsdien grote successen heeft geboekt. Volgens het doorgaans goed ingevoerde F1-Insider.com zal Wolff zijn na dit jaar aflopende contract als teambaas niet verlengen en plaatsnemen in de raad van toezicht.

Wolff bezit dertig procent van de aandelen van het Mercedes-fabrieksteam. Het overige gedeelte is in handen van Daimler. De geruchten dat Mercedes na 2021 uit de Formule 1 stapt als team, en alleen doorgaat als motorleverancier, worden eveneens steeds hardnekkiger. Daimler-directeur Ola Källenius zou geen al te grote fijn zijn van Wolff en de Formule 1.

De verhalen over de toekomst van Wolff komen niet uit het niets. De Oostenrijker heeft nauwe banden met Lawrence Stroll en diens team Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin wordt. Wolff kocht in het voorjaar voor zo’n 42 miljoen euro aan aandelen in Aston Martin. Stroll en Wolff zouden samen ook hardop nadenken om het Mercedes Formule 1-team in handen te krijgen.