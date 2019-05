Met Duitse ’dubbel’ mag Kovac door bij Bayern

Een week na het binnenhalen van het kampioenschap in de Bundesliga won Bayern München ook de DFB Pokal, door RB Leipzig in de finale met 3-0 te verslaan. „Ik ben rustig gebleven en we hebben hard gewerkt. Die twee prijzen zijn een teken dat we dat goed hebben gedaan”, zei Kovac.

De Kroaat won de Duitse beker vorig jaar ook al, toen in dienst van Eintracht Frankfurt dat in de finale te sterk was voor Bayern. Met Kovac als trainer begon Der Rekordmeister zwak aan het seizoen. Dankzij een sterke inhaalrace pakte de club uit München toch weer de Duitse titel.

„Natuurlijk blijft Niko trainer, dat heeft ook nooit ter discussie gestaan”, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge na de bekerwinst. „Wij hebben daar nooit vraagtekens bij gezet. Het gaat om prijzen pakken, dat telt bij Bayern München. En de trainer speelt daar een centrale rol in.”