Giro-drama compleet voor Oomen

Oomen zou aanvankelijk helemaal niet deelnemen aan de Giro d’Italia, maar werd vanwege het wegvallen van Wilco Kelderman alsnog opgeroepen.

Tom Dumoulin had in de jacht op zijn tweede roze trui een knecht nodig voor in de bergen. De Limburger viel in de eerste week echter uit na een valpartij.

Door zijn blessure moet Oomen de Tour de France, zijn aanvankelijke doel, missen.

De kleine klimmer was de nummer 32 van het algemeen klassement. Hij begon de etappe van zaterdag met een achterstand van 25 minuten en 29 seconden op rozetruidrager Jan Polanc, die de leiding verloor aan Richard Carapaz.