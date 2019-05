Drive Robben te groot voor voetbalpensioen

Arjen Robben won zaterdag zijn 21e prijs met Bayern. Ⓒ BSR Agency

Met een overwinning in de finale om de DFB-Pokal op RB Leipzig is een geslaagd einde gekomen aan het succesrijke decennium van Arjen Robben bij Bayern München. De 3-0 zege van de prijzenveelvraat uit Beieren betekende de vijfde dubbel van Robben in dienst van Bayern, zijn 21e prijs in Zuid-Duitsland en de 31e prijs in zijn hele carrière.