Mollema: ’Zonder Gavia blijft het loodzware rit’

„Wat er ook wordt aangepast, deze etappe blijft gewoon erg zwaar”, was de eerste reactie van de kopman van Trek-Segafredo, die zaterdag na de veertiende etappe van de vierde plaats in het klassement zakte naar de zesde stek.

Wegens aanhoudende sneeuwval en lawinegevaar besliste de organisatie de beklimming van de beruchte Gavia te schrappen. In plaats daarvan zijn de beklimmingen van de Cevo en Aprica gekomen. De route is nu 32 kilometer korter dan de oorspronkelijke versie van de zestiende etappe die daags na de tweede rustdag in de ronde wordt verreden.

„Ik had wel verwacht dat de Gavia zou verdwijnen, na het volgen van de weersvoorspellingen. Als ik het goed heb gezien, wordt er maandag en dinsdag opnieuw regen verwacht. Nou, dan zal die regen op 2500 meter vast sneeuw zijn. Ik weet niet of het een nadeel of voordeel is voor mij. Met de Aprica erin zal de aanloop richting Mortirolo wat rustiger worden, maar het zal nog steeds geen makkelijke dag zijn”, aldus Mollema.