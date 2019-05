Mini-versie Ronde van Lombardije in Giro

De renners hoeven niet zo veel te klimmen als in de najaarsklassieker, al wordt het wel een lange dag in het zadel. De rit van Ivrea naar Como is 232 kilometer lang.

Het venijn zit in de staart, wanneer achtereenvolgens de Madonna del Ghisallo, de Colma di Sormano en de Civiglio opdoemen.

Zeker in de laatste tachtig kilometer zullen de renners zich in de Koers van de Vallende Bladeren wanen. De finale is grotendeels een kopie van de Ronde van Lombardije.

Het zal Vincenzo Nibali als muziek in de oren klinken. De Haai van Messina won de wedstrijd twee keer, in 2015 en 2017. Met Esteban Chaves (2015) staat er nog een oud-winnaar aan het vertrek.

Het profiel van de vijftiende etappe van de GIro d’Italia. Ⓒ GIro d’Italia

Richard Carapaz start zondag voor het eerst in de roze trui. De Colombiaan van Movistar nam zaterdag de leiding over van Jan Polanc. Carapaz heeft een voorsprong van zeven seconden op Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma.

Bauke Mollema is de beste Nederlander in het algemeen klassement. De Groninger staat zesde, op twee minuten en 58 seconden van Carapaz.