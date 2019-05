’Wij zijn Barça, wij moeten alles winnen’

In de finale van de Copa Del Rey bleek Valencia te sterk voor de formatie van Erneste Valverde. In Sevilla gingen de Catalanen met 2-1 de boot in tegen de club uit sinaasappelstad.

„Als je niet wint en je mist veel spelers, dan kun je de nederlaag daar aan ophangen, maar ik denk niet dat er excuses zijn”, vertelde routinier Gerard Piqué na afloop. Wij zijn Barcelona en wij moeten alles winnen en helemaal tegen Valencia. We moeten Valencia feliciteren en volgend jaar proberen alles te winnen. ”

Trainer Valverde staat onder grote druk, maar hij hoeft van Piqué niet te vertrekken. „We hoeven ons geen zorgen te maken over de toekomst van de coach. De beslissing ligt niet in onze handen, maar we hebben meer dan eens verteld dat we willen dat hij blijft.”

Tegen Valencia domineerde Barcelona het grootste gedeelte van de wedstrijd, maar Valencia sloeg twee keer keihard toe. „Zij doken drie keer op in ons zestienmetergebied en maken twee goals”, stelde Piqué vast.