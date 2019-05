Oranje heeft Promes er nu ook bij

Oranje bereidt zich in Zeist voor op de finaleronde van de Nations League. Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Jasper Cillessen, Memphis Depay, Marten de Roon, Kevin Strootman en Stefan de Vrij sluiten later aan omdat ze het seizoen nog met hun club moeten afmaken.

Bondscoach Ronald Koeman moet maandagavond zijn definitieve lijst van 23 internationals voor de Nations League bij de UEFA inleveren. Achter de naam van Kenny Tete stond een vraagteken. De rechtsback kampte met een enkelblessure en oefende zaterdag nog aangepast. Een dag later viel hij uit tijdens de training.

Het Nederlands elftal opent de finaleronde van de Nations League op 6 juni met een wedstrijd tegen Engeland in Guimarães. Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.