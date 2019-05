Van Gerwen in thriller langs Van Barneveld

De beste darter van de wereld rekende met 6-5 in legs af met Van Barneveld, die zaterdag nog een knappe zege boekte op Michael Smith. In de laatste leg nam Barney dankzij een beginscore van 180 een ruime voorsprong, maar sloeg Van Gerwen in het slot zoals wel vaker toch weer genadeloos toe. Dat de drievoudig wereldkampioen in de beslissende leg de zege naar zich toetrok is geen toeval. Van Gerwen wordt in beslissende legs slechts heel zelden verslagen.

Van Barneveld kan zich door de nederlaag niet meer plaatsen voor de World Matchplay, één van de majortoernooien waar veel geld valt te verdienen. De vijfvoudig wereldkampioen is bezig aan zijn laatste jaar als prof en hoopt eind van dit jaar op het WK op een waardige manier afscheid te nemen. De top-32 plaatst zich automatisch voor het mondiale eindtoernooi, maar de kans is aanwezig dat de huidige nummer 29 daarbuiten valt. In dat geval kwalificeert hij zich normaal gesproken alsnog, maar dan via de ranking van de ProTour Order of Merit. Op die opgeschoonde ranglijst moet hij dan tot de beste 32 darters behoren en vooralsnog zien die voortekenen er goed uit.

In de kwartfinales neemt Van Gerwen het zondagavond op tegen Dave Chisnall of Ricky Evans. Later op de avond volgen ook de halve finales en de eindstrijd. Het toernooi in Zwolle maakt deel uit van de Europese Tour. Van Gerwen won dit jaar al vier van dit soort toernooien en is bij de Dutch Darts Masters ook de titelverdediger.

De 30-jarige Brabander zegevierde afgelopen donderdag voor de vijfde keer in de Premier League. In de 02 Arena in Londen nam hij in de grote finale Rob Cross te grazen: 11-5 in legs. Daarmee cashte hij in totaal liefst ruim 300.000 euro.

Raymond van Barneveld begroet de fans. Ⓒ PDC

