Van der Poel neemt wereldkampioen te grazen

De 24-jarige wielrenner van Corendon-Circus versloeg op het Tsjechische parcours wereldkampioen Nino Schurter uit Zwitserland in de sprint.

Van der Poel eindigde vorige week als tweede bij de wedstrijd in het Duitse Albstadt en dwong daarmee meteen een olympische nominatie af. Afgelopen vrijdag en de week ervoor was hij al de beste in de zogeheten shorttrack-race. In Nove Mesto staken Van der Poel en Schurter er met kop en schouders bovenuit. Ze lieten de concurrentie al vroeg achter en hadden met ingaan van de laatste ronde een voorsprong van meer dan een minuut.

Schurter probeerde in de slotronde weg te rijden bij de Nederlander, maar die gaf geen krimp. Op een versnelling van Van der Poel had de Zwitser daarna geen antwoord.