Ongeloof over prestatie Van der Poel

„Ik droom al heel lang van mijn eerste wereldbekerzege op de mountainbike”, zei Van der Poel. „Dat ik win in een rechtstreeks gevecht met een van de beste mountainbikers ooit maakt de zege extra zoet.”

De wereldkampioen veldrijden noemde de wereldbekerzege op de mountainbike een van de zwaarste doelen om te bereiken. „Ik jaag hier al drie jaar op. Dit is een van mijn grootste zeges”, zei hij.

Ook bij zijn wielercollega’s is de zege niet onopgemerkt gebleven. „Wat @mathieuvdpoel aan het doen is dit jaar is echt ongelooflijk. Ik denk dat hij zelfs het WK snooker kan winnen als hij zou willen. Zo veel klasse”, reageerde Europees kampioen Matteo Trentin op Twitter.