Tijdstraf kost Verstappen podiumplek in Monaco

De 21-jarige Limburger kwam achter winnaar Lewis Hamilton als tweede over de finish, maar moest genoegen nemen met een vierde plek vanwege een tijdstraf van vijf seconden. Valtteri Bottas en Sebastian Vettel completeerden het podium. Pierre Gasly kwam als vijfde over de meet.

Bekijk ook: Verstappen is monteurs dankbaar

Bekijk ook: Rode ster herinnert Mercedes altijd aan Lauda

Voordat het spektakel kon losbarsten in Monaco werd tijdens een indrukwekkende minuut stilte Formule 1-legende Niki Lauda herdacht. De drievoudig wereldkampioen overleed afgelopen week op 70-jarige leeftijd.

Het incident dat Max Verstapen een tijdstraf kost. Ⓒ BSR Agency

Bekijk ook: Rode ster herinnert Mercedes altijd aan Lauda

Verstappen was gestart vanaf de derde startpositie. De Nederlander van Red Bull drong aan bij de start, maar kwam Valtteri Bottas niet voorbij. Dat lukte Verstappen wel in de twaalfde ronde, omdat hij met zijn bolide sneller de pitsstraat uitdraaide dan de Fin. Maar de Nederlander kreeg wel vijf seconden tijdstraf voor zijn manoeuvre.

Bekijk ook: Verstappen is monteurs dankbaar

Op dat moment had de wetsrijdleiding al besloten dat de safety car eraan te pas moest komen. De vanuit achterhoede gestarte Charles Leclerc reed zijn band aan gort, waardoor het stratencircuit bezaaid kwam te liggen met rubber. Een paar ronden later moest de gefrustreerde coureur van Ferrari de strijd staken.

Kansloze onderneming

Verstappen reed in het vervolg van de race in het kielzog van leider Lewis Hamilton, maar Verstappen moest natuurlijk nog wel zijn vijf seconden tijdstraf inlossen. In het vervolg bleef de situatie onveranderd. Verstappen bleef sterk rijden, maar kon Hamilton niet voorbij. Ook slaagde de Nederlander er niet in om Bottas en Vettel op meer dan vijf seconden achterstand te zetten, waardoor er niet meer inzat dan plek vier voor de nummer drie in de tussenstand van het WK-klassement.

Hamilton droeg de overwinning direct op aan Niki Lauda. ’Deze is voor Niki”, zei de veelvuldig wereldkampioen in de koningsklasse.