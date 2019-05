Tijdverlies Roglic na val, dagzege Cataldo in Giro

De Italiaan Dario Cataldo wist de vijftiende etappe van de Ronde van Italië op zijn naam te schrijven. De rit voerde van Ivrea naar Como over 232 kilometer met de finale op het parcours waarop de laatste jaren de klassieker Ronde van Lombardije wordt verreden. De renner van Astana versloeg in de sprint zijn medevluchter en landgenoot Mattia Cattaneo.

Val

Achter het tweetal was er een interessante strijd waarin Simon Yates (derde), Nibali en Carapaz tijd pakten op Roglic. De Sloveen verloor zo'n 40 seconden, mede door een val in de afdaling van de laatste klim. Nibali, tweevoudig winnaar van de Ronde van Lombardije, was de renner die de aanval in gang zette toen Roglic tekenen van zwakte vertoonde. In het klassement breidde Carapaz (Movistar) zijn voorsprong op Roglic uit naar 47 seconden. Nibali volgt op 1.47, Bauke Mollema bleef zesde op 3.38.

Cataldo en Cattaneo waren er na een kilometer of 15 vandoor gegaan. Hun voorsprong liep uit naar zo'n 15 minuten, maar bij de voet van de Madonna del Ghisallo, de eerste van drie klimmen, was de marge al minder dan 10 minuten. Movistar, de ploeg van Carapaz, en Bahrain (Nibali) nestelden zich aan kop.

Bekijk ook: Plasstop ploegleiders toen Roglic nieuwe fiets wilde

Materiaalpech

Terwijl de koplopers op weg waren naar de laatste klim voor finishplaats Como, de Civiglio, raakte Roglic op achterstand door materiaalpech. De Sloveen moest verder op de fiets van ploeggenoot Antwan Tolhoek. De concurrenten voor het klassement voerden op de Civiglio het tempo op in de hoop Roglic kwijt te raken. Eerst Yates en toen Nibali, die alleen Carapaz meekreeg, zetten de aanval in.

De Italiaan reed zeer hard omhoog en kwam nog onder de top binnen de minuut van de twee koplopers. Roglic volgde op de top op 13 seconden van Nibali, die Carapaz en de Brit Hugh Carthy in zijn wiel wist en Yates weer zag aansluiten. De Sloveen miste in de afdaling een bocht, belandde in de vangrail maar kon zijn weg vervolgen in gezelschap van Mollema. Om voor de ritzege te sprinten kwamen Nibali en zijn metgezellen 11 seconden tekort.

Maandag volgt de tweede rustdag, een dag later is er een bergrit. De met sneeuw bedekte Gavia ontbreekt daarin.