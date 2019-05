Verstappen: ’Je kan hier gewoon niet inhalen’

De Nederlandse Formule 1-coureur reed door een tijdstraf bijna de hele race achter de feiten aan. Uiteindelijk kwam hij achter Lewis Hamilton als tweede over de streep, maar de vijf seconden straf kostten Verstappen een podiumplek: vierde.

„Ik wist dat ik die penalty had, dus probeerde ik hem (Lewis Hamilton, red.) te pushen. Hij probeerde zijn banden te sparen, want die begonnen heel hard te slijten”, analyseerde Verstappen in gesprek met Ziggo. „Je kan hier gewoon niet inhalen. Op het laatst ging ik gewoon heel laat remmen. Dan zien we wel waar we uitkomen. We raakten elkaar even, maar er was geen schade.”

Bekijk ook: Tijdstraf kost Verstappen podiumplek in Monaco

Bekijk ook: Herbeleef spannende middag Max Verstappen

Verstappen toonde zich een tevreden man ondanks het missen van het podium. „We hebben dik verdiend meegedaan om een podiumplek. Dat hebben we gewoon goed gedaan”, stelde de 21-jarige coureur van Red Bull vast.

Hij waagde in een van de laatste ronden een ultieme inhaalpoging bij het uitkomen van de tunnel. „Ik zat echt met mijn voorvleugel zowat tegen zijn onderkant aan en ik raakte hem ook een beetje. Er was gelukkig geen schade.”

Ondanks zijn vierde plek hield Verstappen een positief gevoel over aan de race. „Als je kijkt naar de snelheid, heb ik heb het gewoon goed gedaan.” De Nederlander zakte in de WK-stand wel naar de vierde plaats. Hij zag Vettel weer voorbijkomen in de stand. De Duitser heeft 82 punten, Verstappen staat op 78.