Technische staf FC Twente helemaal compleet

De leiding van de Enschedese club stelde zondag Dennis van der Ree en Peter Niemeyer aan als assistenten van de nieuwe hoofdtrainer Gonzalo Garcia. De Spanjaard is de opvolger van Marino Pusic, die ondanks de behaalde titel in de eerste divisie moest vertrekken.

De 35-jarige Niemeyer speelde van 2003 tot 2007 ruim honderd wedstrijden voor Twente. De Duitser liep afgelopen seizoen al stage. Van der Ree, die 40 jaar is, komt over van SC Cambuur. Daar was hij assistent van hoofdcoach René Hake.