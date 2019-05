Roland Garros: Pliskova simpel verder

Het beste resultaat van Pliskova in Parijs is een plek in de halve finales in 2017. Ze won dit jaar de titel in Brisbane en Rome en was finalist in Miami.

Pliskova treft in de tweede ronde de Slowaakse kwalificatiespeelster Kristina Kucova. De nummer 189 van de wereldranglijst verraste in de eerste ronde oud-winnares Svetlana Koeznetsova in twee sets (6-4 6-2). De Russische won Roland Garros tien jaar geleden.