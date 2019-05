Hamilton: ’Ik vocht in de geest van Niki’

O

„Dit was absoluut de moeilijkste race die ik ooit heb gereden, maar ik vocht in de geest van Niki”, zei de vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes, die alweer zijn vierde overwinning van dit jaar boekte en de leiding in het WK verstevigde.

Drievoudig wereldkampioen Lauda was de man die in 2012 de Brit overhaalde McLaren te verruilen voor Mercedes. Bij de Duitse renstal heerst Hamilton al jaren in de Formule 1. „Ik weet dat Niki naar beneden heeft gekeken en zijn pet heeft afgenomen voor mij. Ik wilde hem trots maken.”

Het was een wonder dat hij won, meende Hamilton. Hij had vrijwel de gehele race Max Verstappen op zich achterwielen, terwijl zijn banden almaar verder sleten. Meer dan eens waarschuwde Hamilton over de teamradio dat hij onmogelijk kon doorgaan op het versleten rubber. „Maar ik moest op de baan blijven. Verstappen maakte het me heel moeilijk, maar het lukte me de finish te halen en dat was een mirakel.”