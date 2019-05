Van der Poel heerst op alle fronten

Mathieu van der Poel laat zevenvoudig wereldkampioen Nino Schurter achter zich. Ⓒ Foto Red Bull

ALBSTADT - In het veld, op de weg of op de mountainbike. Het maakt Mathieu van der Poel weinig uit. Winnen is winnen en het zegegebaar maken is het enige dat telt voor ’MvdP’.