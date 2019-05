Sterke comeback Broersen op zevenkamp

Voor Broersen kwam er met haar prestatie een eind aan een lange periode van herstel na een ernstige knieblessure die ze eind 2017 opliep. In haar kielzog werd de pas 20-jarige Emma Oosterwegel negende met 6247 punten, een indrukwekkende verbetering met maar liefst 408 punten van haar persoonlijk record van 2018. De kwalificatie voor de WK Atletiek sluit op 18 augustus.

Pieter Braun voldeed nogmaals aan de WK-limiet met een vijfde plaats en 8306 punten. Nederlands recordhouder Eelco Sintnicolaas moest zaterdag tijdens het hoogspringen de strijd vanwege een hamstringblessure voortijdig staken. De afgetekende winst in Götzis ging naar Damian Warner uit Canada met 8711 punten en Katarina Johnson-Thompson met 6813 punten.

Nadine Broersen reageerde na afloop blij: „Mijn doel hier was een meerkamp afmaken. Ik heb geen pijntjes en ben heel erg blij. Er is nog ruimte voor verbetering. Die drie punten baal ik dan wel heel even van, maar ik moet dat relativeren. Vooraf had ik hier voor getekend. Dit is een extra bevestiging dat ik goed bezig ben. Komende week gaan we kijken wanneer ik nog een meerkamp ga doen, want dat was sowieso het plan.”

Ronald Vetter, coach van Oosterwegel en Braun keek tevreden terug: „Alle drie hebben Nederland hier geweldig gepromoot. Emma deed het met name op de looponderdelen veel beter dan ik had verwacht. Pieter switchte in januari van Bart Bennema naar mij en hij leverde me een hele fitte atleet. Hij scoort weer meer dan 8300 punten. Ik ben super tevreden.”