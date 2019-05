Mollema klaagt over TV-motoren in Giro

Volgens Mollema werd het peloton dat jacht maakte op twee vluchters geholpen door tv-motoren die de hele dag dicht voor het peloton reden.

„Heel blij om te zien dat een vroege ontsnapping het redt tot de finish”, schreef Mollema. „Als dat niet was gebeurd had de winnaar maar beter een bloemetje gestuurd naar de cameramensen en hun chauffeurs op de motoren.” Die reden volgens de Groninger de hele dag niet meer dan 10 tot 30 meter voor het jagende peloton waardoor renners uit de wind werden gehouden. Mollema richt zich tot de internationale wielrenunie UCI: „Is dit echt een WorldTour-race? Of geven jullie niet om de veiligheid van de renners en fairplay?”

Volgens Mollema is het een reeds vaak geuite klacht, breed gedragen door het peloton. „Maar niets helpt, wat een grap.”