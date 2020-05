Alfred Schreuder: ’Veel twijfels in de ploeg’

De Nederlander zag zijn ploeg weliswaar met 3-0 voorkomen, maar ook dat Köln terugkwam in de wedstrijd en het Hoffenheim tot in de laatste minuten moeilijk maakte. „De ploeg moet dan eigenlijk de rust bewaren, maar dat lukte niet”, zei de oud-trainer van onder meer FC Twente. „Je ziet de twijfel erin sluipen. Moeten we aanvallend of juist verdedigend spelen? Maar het lijkt me normaal voor een ploeg die nog niet zoveel gewonnen heeft”, aldus Schreuder.

Hoffenheim had de zege vooral te danken aan Christoph Baumgartner, die met twee treffers en een assist de held van de ploeg was. „Deze overwinning was heel belangrijk; eindelijk 3 punten”, jubelde de Oostenrijker, die een einde maakte een een reeks van acht duels zonder winst voor Hoffenheim.