Vrienden op vrijgezellenfeest, vijanden op het veld

Jeff Stans van Go Ahead Eagles heeft het nakijken tegen Paul Quasten van RKC. Ⓒ BSR/SOCCRATES

WAALWIJK - Door een speling van het lot staan de boezemvrienden Jeff Stans, middenvelder van Go Ahead Eagles, en RKC-spits Darren Maatsen deze dagen tegenover elkaar in de beslissende play-offduels voor promotie naar de Eredivisie. De vriendschap staat on hold. Voor even dan, want komend weekeinde is Maatsen eregast op het huwelijk van Stans en zijn Deborah.