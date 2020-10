Herbeleef spannende kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel

Max Verstappen op de Nürburgring. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van de Eifel als derde. De 23-jarige Nederlander moest zaterdag tijdens de kwalificatie in het slotstuk toch de Mercedessen van Valtteri Bottas (1e) en Lewis Hamilton (2) voor zich dulden. . Onze verslaggever Erik van Haren is in Duitsland en verzorgde vanaf het circuit op de Nürburgring de belangrijkste updates. Herbeleef hieronder de kwalificatie.