Live Formule 1: wat kan Max Verstappen in kwalificatie uitrichten?

Max Verstappen op de Nürburgring. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen hoopt zich op de Nürburgring een goede uitgangspositie te verschaffen voor de start van zondag bij de Grand Prix van de Eifel. Onze verslaggever Erik van Haren is in Duitsland ter plekke. Volg hieronder aan de hand van zijn tweets de belangrijkste ontwikkelingen in de kwalificatie.