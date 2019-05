Haase: ’Ik was op, qua knie’

Enerzijds had hij bij vlagen genoten van zijn eigen spel en de ambiance, anderzijds baalde hij ervan dat zijn rechterknie in de slotfase niet meer bestand was tegen het slopende spel van Philipp Kohlschreiber.

„In eerste instantie stonden de tranen in mijn ogen, om het feit dat ik niet meer kan lopen en nauwelijks nog mijn knie kon buigen. Daardoor waren er eerder frustraties dan dat ik ervan kon genieten”, zei Haase kort na zijn verlies in vier sets. Hij vroeg de aanwezige pers of hij mocht blijven staan om het zere gewricht te ontzien.

„Ik heb gevochten voor wat ik waard ben. Maar bij een 4-1-achterstand in de vierde set was ik op, qua knie. Soms gebeurt dat. Over het algemeen was mijn niveau goed. Hiermee kan ik verder. De intentie was er, het speelplan was er, de energie was er, alleen het vertrouwen niet.”