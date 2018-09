Bosz 'trots en blij' nadat Dortmund record breekt

"Ik ben trots op mijn team", aldus Bosz na de 0-3 zege op bezoek bij HSV. "Het was niet makkelijk. Sterker nog, het was de zwaarste wedstrijd tot nu toe. We hadden niet verwacht dat HSV ons zo onder druk zou zetten. Daar was tot nu toe nog niemand in geslaagd, zelfs Tottenham niet. Maar als je geen doelpunt tegen krijgt en zelf drie keer scoort, dan moet je trots zijn op de ploeg en dat ben ik dan ook. Ik ben echt heel blij dat we hier hebben gewonnen."

Na vijf wedstrijden heeft Borussia Dortmund al dertien punten en daarmee gaat de club aan de leiding in de Bundesliga. In die wedstrijden scoorden Die Schwarzgelben dertien keer, terwijl geen enkele tegenstander het net vond. Nog nooit eerder slaagde Dortmund er in om in de eerste vijf competitiewedstrijden de nul te houden.

"Voor mij is Dortmund de titelfavoriet", stelde HSV-aanvaller André Hahn na afloop. "Ze zijn echt heel sterk."