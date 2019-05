Analyse: Verstappen legt druk bij Red Bull en Honda

Max Verstappen komt als tweede over de finishlijn in Monaco. Door een tijdstraf wordt hij vierde. Ⓒ BSR Agency

Hij kon het toch niet laten om het ’M-woord’ weer even te gebruiken. Na de vraag over zijn verwachtingen voor de volgende race in Canada antwoordde Max Verstappen zoals hij dit seizoen al zo vaak heeft gedaan: ’We zullen opnieuw moeten proberen om ons resultaat te maximaliseren’.