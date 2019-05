Verstappen treft Van Bommel in Monaco

De oud-prof was samen met zijn vrouw vanaf hun vakantieadres, niet ver van Monaco, naar het prinsdom gekomen en keek zijn ogen uit in de hectische wereld rond de wereldberoemde race en was verguld met de warme ontvangst door Verstappen en zijn vader Jos en manager Raymond Vermeulen.

Bekijk ook: Herbeleef spannende middag Max Verstappen

Bekijk ook: Tijdstraf kost Verstappen podiumplek in Monaco

Na een kort onderonsje over de sfeer in de paddock, het racen en natuurlijk de laatste updates rond PSV ging Verstappen verder met zijn voorbereiding op de race.

Naast Van Bommel waren ook onder anderen ex-skiester Lindsey Vonn, Van Bommels oude ploeggenoot Kevin Strootman en Bernhard van Oranje (circuiteigenaar Zandvoort) te gast bij Red Bull Racing.