Hamilton: ’Late actie, maar klein tikje’

„Het was een late actie van Max. Ik zag hem pas op het laatste moment, maar hij was er nog niet helemaal voorbij. We raakten elkaar, maar het was slechts een klein tikje.”

De wedstrijdleiding bekeek de beelden nog wel, maar besloot dat er niets ontoelaatbaar was gebeurd.

