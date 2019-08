Voormalig acteur held van Willem II

De 21-jarige voetballer scoorde voor de rust met een schot met buitenkant links. Na de pauze knalde hij via de onderkant van de lat de winnende treffer erin. Behalve fabuleus schieten, kan de linkspoot ook acteren, vertelde hij na afloop.

„Ik heb wat kleine rollen gespeeld, bij ZDF en in Tatort. Ik heb gehoord dat het hier ook zeer geliefd is. Verder heb ik nog in een aantal reclames gespeeld”, zei de 1 meter 68 lange aanvaller tegen FOX Sports. ’Ik heb er altijd veel lol in gehad, maar voetbal staat altijd op de eerste plaats.”

Bekijk ook: Willem II wint ook van Emmen

Köhlert, die alle Duitse jeugdelftallen doorliep, kwam afgelopen zomer de selectie van Willem II versterken. De 21-jarige Duitser maakte de overstap van Hamburger SV naar de Brabantse club. Hij tekende een contract tot 2022 bij de club die voor even koploper is van de Eredivisie.