Liverpool-duo 3 juni bij Oranje

,,Het zou toch wel heel zuur zijn als ze na zo’n geweldig seizoen en zo dichtbij allerlei hoofdprijzen uiteindelijk met lege handen komen te staan. Dat verdienen Van Dijk, Wijnaldum en Liverpool niet.”

Van Dijk en Wijnaldum zullen zich ongeacht winst of verlies na een dagje vrijaf van Koeman op maandag 3 juni melden bij het Nederlands elftal ter voorbereiding op het treffen met Engeland op 6 juni voor de Nations League.

Aanvankelijk was Koeman van plan om met de hele selectie van Oranje naar de eindstrijd te gaan als Ajax en Liverpool zich hadden geplaatst. Nu blijft de bondscoach met zijn spelersgroep in Lagos in Portugal, waar het Nederlands elftal vrijdag naar toe vertrekt ter voorbereiding op de Nations League Finals.

Met de twee finalisten van Liverpool erbij op 3 juni heeft Koeman zijn selectie pas drie dagen compleet voor de start van Oranje van de Nations League Finals tegen Engeland in Guimaraes.