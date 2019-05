Weghorst: Frustrerend als je het niet kunt laten zien bij Oranje’

Wout Weghorst wil Koeman laten zien dat hij gegroeid is in een jaar Bundesliga en hij voor Oranje van toegevoegde waarde kan zijn tijdens de Nations League Finals. Ⓒ Foto’s: ANP

ZEIST - Wout Weghorst is na een jaar terug bij het Nederlands elftal. Beter en wellicht van meer waarde dan hij eerder had kunnen zijn voor bondscoach Ronald Koeman. In de aanloop naar de Nations League Finals in Portugal, stapt een man binnen die in zijn eerste Bundesliga-seizoen flikte wat andere (voormalig) internationals niet lukte. Hij legde er liefst 17 in voor VfL Wolfsburg. „Ik lees ook dat ik iedereen verrast heb en niemand het verwacht had.”