Jürgen Locadia na twee missers: ’Overkomt iedere spits wel eens’

De ex-PSV’er, die de ploeg van trainer Jaap Stam nog op gelijke hoogte had gebracht uit een penalty (1-1), had in het slot van de partij de winnende treffer op zijn slof. Locadia hoefde een perfecte voorzet van ex-Ajacied Siem de Jong alleen nog maar in het doel te werken, maar hij miste jammerlijk en schoot over. Het kwam tot strafschoppen waarin Locadia ook nog eens miste.

„Het was overduidelijk een goede bal van Siem. Ik raakte de bal niet goed en miste de kans. En op dat moment moet je scoren als aanvaller”, aldus Locadia. „Er zijn geen excuses voor, ik had moeten scoren om de ploeg na de volgende ronde te brengen, maar dat deed ik helaas niet. Maar dat overkomt iedere aanvaller wel eens. Dus ik houd mijn hoofd recht.”

Locadia staat onder contract bij de Engelse club Brighton & Hove Albion, dat hem verhuurd aan FC Cincinnati. De aanvaller ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij de Engelsen. Cincinnati heeft een optie om de spits uit Emmen over te nemen.