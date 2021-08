Premium Het beste van De Telegraaf

Elitehuur Cambuur? Leeuwarders azen op spelers Europese topclubs

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Cambuur-trainer Henk de Jong hoopt de komende dagen nog wat verrassende huurlingen te mogen verwelkomen. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Er was eens… Albert Rusnak. Niemand in Leeuwarden zal zijn vergeten dat er in de zomer van 2014 plotseling een huurling van Manchester City neerstreek bij SC Cambuur. Het bravoure-mannetje uit Slowakije werd in no time op handen gedragen. De top van de club kijkt nu opnieuw of ze drie of misschien zelfs vier spelers van de Europese elite kunnen huren. Dit om ’de jongens’ van trainer Henk de Jong, die zaterdag tegen PSV strijden in Eindhoven, nog een extra boost te geven.