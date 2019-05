’Fans’ verdienen geen tweede kans

Zaterdag werden op Sportpark De Toekomst alle grenzen en ongeschreven codes overschreden toen familieleden, ouders, vrouwen en kinderen van trainers en spelers van Feyenoord werden bedreigd, door losgeslagen, doorgesnoven ’Ajax-fans’ tijdens Ajax onder 19 jaar tegen de leeftijdsgenoten van Feyenoord. Het staken van de kampioenswedstrijd was het enige alternatief omdat de Feyenoord-delegatie niet voelde dat de Ajax-stewards hun veiligheid konden waarborgen. Later werd nog een bus bestormd.

Zie hier de trieste balans van drie maanden supportersterreur. Terreur onder het mom van rivaliteit tussen diverse groepen aanhangers van profclubs. Opvallend: het is allemaal gebeurd buiten de stadions of op de minder beveiligde jeugdcomplexen van Feyenoord en Ajax. De officiële reactie van Edwin van der Sar was mager met: ’wij keuren dit af’ en ’wij wachten op de KNVB’. Op z’n minst had hij stadionverboden in het vooruitzicht moeten stellen en de hand in eigen boezem kunnen steken dat Ajax het veiligheidsrisico volledig heeft onderschat en verkeerd heeft gehandeld. Iets waar directeur Rutger Arisz, die als een brokkenpiloot bekendstaat, trouwens verantwoordelijk voor is

De supportersterreurbalans maakt één ding duidelijk: handhaaf het verbod op bezoekers van de tegenpartij bij onderlinge wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord en Ajax en ADO. Het klopt dat een kleine minderheid de boel verziekt. Maar om tonnen euro’s gemeenschapsgeld te spenderen om een paar honderd goedwillende uitfans toegang te bieden bij zulke wedstrijden is maatschappelijk onverantwoord.

De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten niet toegeven aan huilverhalen van supportersgroeperingen. Zij zijn geen slachtoffers, maar daders is zaterdag nogmaals gebleken. Toegeven zou een beloning zijn voor slecht gedrag van de harde kernen. Zolang het gedrag niet structureel en over een termijn van vele jaren verbetert, hoeft er niet over toenadering gepraat te worden. Het argument dat wedstrijden met elkaars supportersgroepen intenser worden beleefd, weegt niet op tegen de narigheid die het oplevert.

Na de rellen bij Ajax-Feyenoord, die zelfs niet door clubiconen als John Heitinga en Dirk Kuyt gesmoord konden worden, moet het verbod worden uitgebreid tot alle onderlinge confrontaties tussen Ajax en Feyenoord. Het wordt namelijk duidelijk dat de terreur zich verplaatst naar jeugdteams waar wel publiek wordt toegelaten. Getuige de ongezonde rivaliteit en hersenloze acties van enkele ’fans’ geldt zelfs een mini-Klassieker Ajax onder 9 tegen Feyenoord onder 9 al als een risicoduel. Moeten zelfs zulke wedstrijden zonder publiek of in De Kuip of ArenA worden gespeeld. Bijzonder triest, maar het is de harde realiteit. Sinds zaterdag zijn familie en vrienden niet meer veilig bij een jeugdduel. Hoe bizar.