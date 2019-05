’Wedstrijdleiding niet grootste fan van Max’

„Na zo’n race is dat lastig voor hem. Hij heeft gevochten tot aan de finishvlag. Max heeft de wielen van de auto afgereden en gereden als een leeuw.”

Waar adviseur Helmut Marko in niet misverstane woorden liet weten het oneens te zijn met de beslissing van de stewards om Verstappen te bestraffen met een tijdstraf van vijf seconden, bleef Horner wat meer op de vlakte.

„Dat Max de pitbox voor Bottas verliet is volgens de regels gewoon toegestaan. Maar het was wat krap, waardoor de Mercedes schade opliep.” Marko vond dat ook: „We lagen voor op Bottas, maar blijkbaar kan Max weinig goed doen in de ogen van de wedstrijdleiding. Ik heb wel door dat ze niet de grootste fans zijn van hem.”

Bekijk ook: Verstappen treft Van Bommel in Monaco

Bekijk ook: Tijdstraf kost Verstappen podiumplek in Monaco