’Verbod uitbreiden tot alle confrontaties tussen Ajax en Feyenoord’

Zaterdag werd de kampioenswedstrijd tussen Ajax onder 19 en Feyenoord onder 19 in de eerste helft gestaakt. Op de hoofdtribune van De Toekomst, het jeugdcomplex van Ajax, brak een opstootje uit.

Ouders van spelers van Feyenoord werden op de hoofdtribune belaagd door fans van Ajax, waaronder enkele hooligans die al eens eerder opdoken bij rellen. Op de tribune zaten ook de kinderen van Dirk Kuyt, de coach van Feyenoord onder 19. Bij het jeugdteam van Ajax staat John Heitinga aan het roer.

„De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten niet toegeven aan huilverhalen van supportersgroeperingen. Zij zijn geen slachtoffers, maar daders is zaterdag nogmaals gebleken. Toegeven zou een beloning zijn voor slecht gedrag van de harde kernen”, laat Driessen in zijn column weten. „Zolang het gedrag niet structureel en over een termijn van vele jaren verbetert, hoeft er niet over toenadering gepraat te worden. Het argument dat wedstrijden met elkaars supportersgroepen intenser worden beleefd, weegt niet op tegen de narigheid die het oplevert.”

Driessen vindt dat er verregaande maatregelen moet worden getroffen. „Na de rellen bij Ajax-Feyenoord, die zelfs niet door clubiconen als John Heitinga en Dirk Kuyt gesmoord konden worden, moet het verbod worden uitgebreid tot alle onderlinge confrontaties tussen Ajax en Feyenoord.”

„Het wordt namelijk duidelijk dat de terreur zich verplaatst naar jeugdteams waar wel publiek wordt toegelaten. Getuige de ongezonde rivaliteit en hersenloze acties van enkele ’fans’ geldt zelfs een mini-Klassieker Ajax onder 9 tegen Feyenoord onder 9 al als een risicoduel. Moeten zelfs zulke wedstrijden zonder publiek of in De Kuip of ArenA worden gespeeld. Bijzonder triest, maar het is de harde realiteit. Sinds zaterdag zijn familie en vrienden niet meer veilig bij een jeugdduel. Hoe bizar.”

