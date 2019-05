Van Gerwen: ’Sorry dat het niet lukte’

„Ik kon het perfecte einde van een fantastische week net niet vinden”, stelde Van Gerwen vast op Twitter. „Alle credits voor Ian White voor het winnen van the Dutch Darts Masters. Sorry dat ik de titel niet kon pakken in mijn eigen land, maar ik denk dat we een mooie week hebben beleefd.”

Van Gerwen liet de IJsselhallen Zwolle in de eindstrijd bijkans ontploffen met een schitterende 170-finish, maar na 28 keer niet te zijn geklopt in een beslissende leg lukte dat White deze keer wel. De Engelsman was logischerwijs in zijn nopjes met de fraaie zege.

„Het is geweldig om hier de titel te pakken. Ik wilde Michael altijd al in een finale verslaan. Vandaag heb ik laten zien dat het mogelijk is”, aldus de nummer tien van the Order of Merit, die zo’n 30.000 euro mee naar huis mocht nemen. „Het was lastig spelen tegen de Nederlandse fans. Al begrijp dat zij op de hand van Michael waren.”