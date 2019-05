Kelle Roos Ⓒ BSR Agency

Al zes jaar timmert Kelle Roos aan de weg in Engeland. De 26-jarige goalie uit het Brabantse Rijkevoort speelt maandagmiddag op Wembley met Derby County tegen het Aston Villa van ex-Ajacied Anwar El Ghazi om een plek in de Premier League komend seizoen. Daarmee is bijna 200 miljoen euro gemoeid.