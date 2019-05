Video: Stam maakt weer diepe indruk bij United

Om de treble van 1999 te vieren werd er door de legendes van Manchester United een benefietduel gespeeld tegen Bayern München, twintig jaar geleden in Camp Nou de ongelukkige opponent in de finale van de Champions League.

Stam was in zijn element. De opvolger van Giovanni van Bronckhorst als trainer bij Feyenoord tackelde dat het een lieve lust was. Een snoeiharde ingreep op Ivica Olic maakte de meeste indruk. Op sociale media werd de Rots van Kampen bedolven onder de complimenten.

„Ik zou Ronnie Johnson en Jaap Stam er prima bij kunnen hebben”, grapte Ole Gunnar Solskjær na afloop. De Noor gold in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw als supersub bij The Mancunians en is op dit moment trainer van United.

