Speler won meer Super Bowl-ringen dan welke NFL-franchise ook Kampioen der kampioenen stopt er mee: Tom Brady met pensioen als beste quarterback ooit

Zeven Super Bowls. Vijf MVP awards. De meeste passing yards (84.520) en passing touchdowns (624) gemaakt door één speler in de NFL. Het zijn slechts enkele van de records die door Tom Brady zijn neergezet om voorlopig niet meer te worden verbroken, als het ooit al iemand lukt. Na dagen van geruchten in de Amerikaanse media bleek dinsdag bij monde van Brady zelf dat er na 22 seizoenen in de NFL een einde komt aan de glorieuze carrière van de 44-jarige superster.