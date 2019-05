Leeuwinnen in EK-sfeer naar WK

Een selfie met Sari van Veenendaal. De keepster is goed gehumeurd op de open dag van de leeuwinnen. Ze krijgt op het WK de voorkeur onder de lat boven Loes Geurts. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Langzaam maar zeker sluipen de Oranje Leeuwinnen richting het WK in Frankrijk, waar in de groepsfase achtereenvolgens Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada de prooi zijn. Na het gewonnen EK 2017 in Nederland zijn de verwachtingen in de jacht op mondiaal succes hoger dan ooit. De support op 11 juni bij de aftrap in Stade Océane in kustplaats Le Havre zal groter dan ooit zijn voor de Leeuwinnen buiten de landsgrenzen.